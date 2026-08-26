SpaceX plant riesigen Raketenstartplatz in Louisiana für 100 Milliarden Dollar

Washington, 26. ⁠Aug (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will für 100 Milliarden Dollar einen neuen Raketenstartplatz im US-Bundesstaat Louisiana bauen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 50.585 Hektar große Komplex auf Pecan Island soll den Namen Starbase Louisiana tragen ‌und als entscheidende Basis für die Ambitionen des Unternehmens bei Starship-Raketen und KI-Satellitenstarts dienen. Er dient als Erweiterung der Startaktivitäten für die Starship-Rakete ⁠über die ⁠bestehenden Standorte in Südtexas und die geplanten in Florida hinaus.

Der Bau soll im kommenden Jahr beginnen, der erste Start einer Starship-Rakete ist für 2029 geplant. Dies sagte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell bei einer Veranstaltung mit dem Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry. Von dem neuen Weltraumbahnhof aus sollen ‌demnach Tausende Starship-Flüge pro Jahr starten. Der als "autark" ‌geplante Komplex soll über eine eigene Methanproduktion für Treibstoff, Energieerzeugung und Hochsee-Schifffahrtskapazitäten verfügen. Das Projekt werde mehr als 3000 Arbeitsplätze in der Region schaffen, teilte ⁠SpaceX mit. "Dieses Projekt bedeutet mehr als nur Stahl, Technologie und Kapital", sagte ‌Gouverneur Landry. "Es steht für Arbeitsplätze für unsere ⁠Familien, für Impulse für unsere Gemeinden und für den Schutz unserer Küste."

Der Startplatz wird der vierte von SpaceX in den USA sein. Firmenchef Elon Musk betrachtet die Starship-Rakete als zentral für ‌die Erweiterung seiner Starlink-Satellitenkonstellation und den ⁠Aufbau eines Netzes von bis zu ⁠einer Million KI-Satelliten im Orbit. Das Gelände in Louisiana war zuvor Gegenstand einer jahrelangen Klage gegen den Ölkonzern ExxonMobil, die im Juli beigelegt wurde und damit den Weg für die Pläne von SpaceX frei machte. Shotwell ging auch auf Umweltbedenken ein und versprach, die Feuchtgebiete und die Küstenlinie zu schützen und wiederherzustellen. "Die Vögel fliegen vielleicht während eines Starts weg, aber ich garantiere Ihnen, sie kommen zurück", sagte ⁠sie.

(Bericht von Joey Roulette. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)