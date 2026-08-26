SSR Mining - Allzeithoch rückt (langfristig) auf die Agenda
HSBC · Uhr
Allzeithoch rückt (langfristig) auf die Agenda
Die SSR-Aktie liefert aus technischer Sicht ein klar positives Chartbild. In erster Linie sorgt das jüngste Bewegungshoch bei 39,42 USD für ein Ausrufezeichen. Aber auch der vorangegangene Pullback, der die früheren Ausbruchsmarken im Bereich von 25 USD mustergültig als Unterstützung bestätigte, ist konstruktiv zu werten. Beide Phänomene unterstreichen, dass der übergeordnete Aufwärtsimpuls intakt ist und sich die Haussebewegung fortsetzen dürfte. Ein weiteres Pro-Argument liefert die Candlestickanalyse: Schließlich bildet die aktuelle Monatskerze ein bemerkenswertes „bullish engulfing“. Unter dem Strich werden die Körper der fünf(!) vorangegangenen Kerzen umschlossen – ein deutlicher Hinweis auf eine zunehmende Nachfrage. Auf der längerfristigen Zeitschiene rückt damit das Allzeithoch vom November 2007 bei 48,16 USD als potenzielles Zielgebiet in den Fokus. Auf dem Weg dorthin markieren die Hochs bei rund 40 USD ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung bietet sich auf der Unterseite das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 33,62/32,65 USD an, während die o. g. Ausbruchszone bei 25 USD eine Unterstützung von strategischer Tragweite markiert.
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Die SSR-Aktie liefert aus technischer Sicht ein klar positives Chartbild. In erster Linie sorgt das jüngste Bewegungshoch bei 39,42 USD für ein Ausrufezeichen. Aber auch der vorangegangene Pullback, der die früheren Ausbruchsmarken im Bereich von 25 USD mustergültig als Unterstützung bestätigte, ist konstruktiv zu werten. Beide Phänomene unterstreichen, dass der übergeordnete Aufwärtsimpuls intakt ist und sich die Haussebewegung fortsetzen dürfte. Ein weiteres Pro-Argument liefert die Candlestickanalyse: Schließlich bildet die aktuelle Monatskerze ein bemerkenswertes „bullish engulfing“. Unter dem Strich werden die Körper der fünf(!) vorangegangenen Kerzen umschlossen – ein deutlicher Hinweis auf eine zunehmende Nachfrage. Auf der längerfristigen Zeitschiene rückt damit das Allzeithoch vom November 2007 bei 48,16 USD als potenzielles Zielgebiet in den Fokus. Auf dem Weg dorthin markieren die Hochs bei rund 40 USD ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung bietet sich auf der Unterseite das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 33,62/32,65 USD an, während die o. g. Ausbruchszone bei 25 USD eine Unterstützung von strategischer Tragweite markiert.
SSR Mining (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SSR Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²
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