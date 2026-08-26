Stimmung bei deutschen Exporteuren so gut wie zuletzt Anfang 2022

Berlin, 26. Aug (Reuters) - Ein ⁠starkes Europageschäft und der KI-Boom lassen die deutschen Exporteure so optimistisch nach vorn blicken wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für die Exporterwartungen stieg im August deutlich auf plus 9,6 Punkte, von minus 2,8 Zählern im Juli. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Damals begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist zugleich der kräftigste Anstieg ‌seit mehr als sechs Jahren.

"Die Exportwirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. Digitalisierung und KI-Boom helfen demnach der heimischen Industrie, da für den Bau von Rechenzentren in vielen Bereichen deutsche Technik gefragt ist. "Insbesondere die Ausfuhr in die EU boomt, während die Exporte ⁠nach China weiter ⁠schwächeln", ergänzte Wohlrabe. Etwa 57 Prozent der Ausfuhren gehen in andere EU-Länder.

Bereits im ersten Halbjahr 2026 verkauften die Exporteure mehr Waren in kleine Nachbarstaaten wie Österreich und die Schweiz als in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit ihren rund 1,4 Milliarden Einwohnern. Viele deutsche Unternehmen produzieren mittlerweile in China für den dortigen Markt. Zudem stellen chinesische Konkurrenten zunehmend Produkte selbst her, die sie früher in Deutschland kauften. Die Folge: Im ersten Halbjahr brachen die China-Exporte um 12,2 Prozent auf 36,4 Milliarden Euro ein, während die in die EU um 7,5 ‌Prozent auf 463,3 Milliarden Euro wuchsen. Damit liegt China in der Rangfolge der wichtigsten ‌Abnehmerländer deutscher Waren nur noch auf Platz neun.

"SOLLTEN DARAUS MUT SCHÖPFEN"

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sieht in dem Stimmungsumschwung ein ermutigendes Signal. "Nach Jahren der wirtschaftlichen Schwäche tut es gut zu sehen, dass die Zuversicht zurückkehrt und auch die Auftragseingänge in Teilen der Industrie wieder anziehen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sollten daraus Mut schöpfen, aber noch keine Trendwende ausrufen." Ein Teil der besseren Zahlen beruhe auf Großaufträgen und staatlich angestoßenen ‌Investitionen, ein weiterer Impuls komme aus Zukunftsfeldern wie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. "Entscheidend ⁠wird sein, ob daraus eine dauerhaft höhere private Investitions- und Exportdynamik entsteht", betonte Jandura.

Besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen bleiben weiterhin sehr optimistisch. Gleiches gilt für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen. "Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und die hohen Investitionen in KI dürften hier eine Rolle spielen", erklärte das Ifo-Institut.

"EURO-AUSSTIEG WÄRE BANKROTTERKLÄRUNG"

Auch die kriselnde Automobilindustrie blickt deutlich ‌optimistischer auf ihre Exportaussichten. Bei den Herstellern von Metallerzeugnissen keimt ebenfalls neue ⁠Zuversicht auf. Mit rückläufigen Exporten rechnen hingegen das Papiergewerbe sowie ⁠die Unternehmen in der Metallerzeugung und -bearbeitung.

Der Außenhandel stützte bereits das Wachstum im zweiten Quartal, in dem das Bruttoinlandsprodukt mit 0,3 Prozent das dritte Mal in Folge zulegte. Das gehe erneut "auf die gute Exportentwicklung zurück", sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Im Frühjahr wurden insgesamt 2,0 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als in den ersten drei Monaten. Das ist vor allem auf die Warenausfuhren zurückzuführen, die um 2,6 Prozent zulegten. Die Dienstleistungsexporte stagnierten dagegen.

Dem BGA zufolge stabilisiert der europäische Binnenmarkt den deutschen Außenhandel. Deshalb werde nicht weniger Europa gebraucht, sondern ein stärkerer, wettbewerbsfähigerer Binnenmarkt mit weniger Hemmnissen und Bürokratie. "Ein Austritt Deutschlands aus dem Euro wäre vor diesem Hintergrund keine wirtschaftspolitische Option, sondern eine Bankrotterklärung für den Wirtschaftsstandort", warnte BGA-Präsident Jandura. "Wer unsere Unternehmen aus dem gemeinsamen Währungsraum herauslösen will, ⁠schafft neue Kosten und Risiken und schwächt ausgerechnet den Markt, der unserer Exportwirtschaft derzeit Stabilität gibt." AfD-Co-Chefin Alice Weidel hatte den Euro im ZDF-Interview als "weiche Währung" kritisiert, die Nachteile für viele Deutsche bringe.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)