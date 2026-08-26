Strombedarf steigt: Purecore Metals positioniert sich im Boom bei Uran und Kupfer



EQS-Media / 26.08.2026 / 20:04 CET/CEST



Kernkraft, Stromnetze und Rechenzentren lassen den Bedarf an Uran und Kupfer steigen. Purecore Metals baut dafür ein Portfolio mit zwei Projekten in Kanada auf.

Purecore Metals Inc. (ISIN: CA7459371026, WKN: A42ABN) setzt mit dem Projekt Yurchison auf den wachsenden Bedarf der Kernkraftindustrie. Das Projekt liegt im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einer der weltweit wichtigsten Regionen für Uran.

Die USA wollen ihre Kernkraftleistung deutlich ausbauen und beziehen den größten Teil ihres Urans aus dem Ausland. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration stammten 2025 nur 7 % des an amerikanische Kernkraftwerke gelieferten Urans aus den USA. Kanada war mit einem Anteil von 32 % der größte Lieferant.

Bis 2035 haben amerikanische Versorger einen Bedarf von insgesamt 186 Mio. lb U₃O₈, der bislang nicht durch Lieferverträge gedeckt ist. Viele Kraftwerksbetreiber müssen deshalb in den kommenden Jahren neue langfristige Verträge abschließen.

Bank of America rechnet für 2027 mit einem durchschnittlichen Uranpreis von 130 USD je lb. Auch Sprott erwartet eine neue Runde langfristiger Lieferverträge. Kanadische Uranprojekte treffen damit auf eine steigende Nachfrage aus den USA.

Yurchison umfasst 35.029 Hektar

Purecore hat eine Option auf das Uranprojekt Yurchison vereinbart. Das Gebiet umfasst 22 Claims mit zusammen rund 35.029 Hektar und liegt etwa 75 Kilometer südlich der Uranmine Rabbit Lake von Cameco. Der Highway 905 führt durch das Projektgebiet und erleichtert den Zugang.

Frühere Arbeiten umfassten Messungen aus der Luft und am Boden, Kartierungen, Probenahmen und Bohrungen. Historische Proben aus dem Bereich alter Gräben enthielten zwischen 0,09 % und 0,30 % U₃O₈ sowie erhöhte Molybdänwerte.

Purecore kann zunächst einen Anteil von 70 % erwerben. Dafür sind über drei Jahre 350.000 CAD in bar, Aktien im Wert von 700.000 CAD und Ausgaben für die Erkundung von 3,5 Mio. CAD vorgesehen. Anschließend kann das Unternehmen auch den restlichen Anteil übernehmen.

Purecore will die vorhandenen Daten mit modernen Messverfahren auswerten und daraus das nächste Arbeitsprogramm entwickeln. Das große Gebiet bietet mehrere Stellen, die genauer untersucht werden können.

Kupfer wird für die Stromversorgung gebraucht

Auch das Projekt Bankier passt zum steigenden Strombedarf. Kupfer wird für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und Anlagen zur Energieerzeugung benötigt. Besonders der Bau neuer Leitungen, Transformatoren und Umspannwerke braucht große Mengen des Metalls.

Die Internationale Energieagentur erwartet bis 2040 einen zusätzlichen weltweiten Kupferbedarf von rund 7 Mio. Tonnen. Gleichzeitig dauert es häufig viele Jahre, bis eine neue Mine die Produktion aufnehmen kann. Projekte in Ländern wie Kanada werden deshalb für die künftige Versorgung wichtiger.

Bankier liegt in British Columbia, rund 22 Kilometer westlich von Peachland und südlich der früheren Kupfer-Molybdän-Mine Brenda. Das Projekt gehört Purecore vollständig.

Frühere Untersuchungen lieferten Hinweise auf Kupfer, Molybdän, Gold und weitere Metalle. Im Juli schloss Purecore die erste Erkundung im Gelände ab. Dabei wurden bekannte Fundstellen untersucht, Gesteine kartiert und neue Proben genommen.

Purecore führt die Ergebnisse nun mit älteren geologischen und geophysikalischen Daten zusammen. Auf dieser Grundlage sollen die nächsten Arbeiten geplant und weitere Ziele ausgewählt werden.

Zwei Rohstoffe für denselben Trend

Uran und Kupfer bedienen unterschiedliche Märkte, profitieren aber beide vom weltweit steigenden Stromverbrauch. Uran liefert den Brennstoff für Kernkraftwerke. Kupfer wird für Kraftwerke, Stromnetze, Speicher und Rechenzentren gebraucht.

Mit Yurchison erhält Purecore Zugang zu einem großen Urangebiet im Athabasca-Becken. Bankier bietet dem Unternehmen ein vollständig eigenes Projekt in einer bekannten Bergbauregion von British Columbia.

Für die Arbeit an den Projekten nahm Purecore im Juli 1,5 Mio. CAD durch eine Privatplatzierung ein. Das Geld soll die nächsten Schritte auf Yurchison und Bankier unterstützen.

Fazit: Früher Zugang zum Uran- und Kupfermarkt

Purecore verbindet zwei Rohstoffe, deren Nachfrage mit dem Ausbau der weltweiten Stromversorgung steigt. Yurchison bringt das Unternehmen in das Athabasca-Becken, während Bankier ein eigenes Kupferprojekt in British Columbia beisteuert.

Als Nächstes stehen das Arbeitsprogramm für Yurchison und die Auswertung der Daten von Bankier an. Gute Ergebnisse könnten den Projekten und der Purecore-Aktie mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Für deutschsprachige Anleger bietet sich damit die Möglichkeit, früh an der Entwicklung eines kanadischen Uran- und Kupferportfolios teilzunehmen.

Purecore Metals gehört auf die Watchlist aller Anleger, die sich für Rohstoffaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt kritische Metalle, Edelmetalle und Rüstungsrohstoffe interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/purecore-metals) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

PureCore Metals Inc.

WKN: A42ABN

ISIN: CA7459371026

CSE: PURE

FRA: J8Y

Webseite: https://purecoremetals.com/

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