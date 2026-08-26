Studie: Jeder dritte Cyber-Angriff auf Firmen geht auf Geheimdienste zurück

Berlin, 26. Aug (Reuters) - ⁠Die deutsche Wirtschaft gerät bei Cyberangriffen einer Studie zufolge immer stärker ins Visier ausländischer Geheimdienste. Mehr als jedes dritte betroffene Unternehmen (37 Prozent) konnte in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Angriff einem ausländischen Nachrichtendienst zuordnen, teilte der Digitalverband Bitkom am Mittwoch in Berlin mit. In erster Linie gehe es um China und ‌Russland, aber auch der Iran spiele eine wachsende Rolle. Der jährliche Gesamtschaden durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage beläuft sich der Untersuchung zufolge auf mindestens 211 Milliarden Euro. Der Anteil der Angriffe, die ⁠staatlichen Akteuren zugerechnet ⁠werden, ist damit deutlich gestiegen: Im Vorjahr lag der Wert bei 28 Prozent, 2023 waren es erst sieben Prozent.

Mehr als die Hälfte der sicher betroffenen Unternehmen (52 Prozent) konnte mindestens einen Angriff nach China zurückverfolgen, dahinter folgt Russland mit 49 Prozent. Neu als relevanter Akteur tritt der Iran in Erscheinung, dem neun Prozent der betroffenen Firmen Angriffe zuordnen konnten. Die wichtigste Tätergruppe bleibt der Studie zufolge jedoch ‌die Organisierte Kriminalität mit 62 Prozent. "Die Grenzen zwischen Organisierter Kriminalität ‌und den Geheimdiensten sind in vielen Ländern fließend", erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Nachrichtendienste bedienen sich krimineller Strukturen, umgekehrt wird Kriminellen freie Hand gelassen, solange sie ihre Ziele den politischen Vorgaben entsprechend wählen."

Zudem verschieben sich die Angriffsmuster durch ⁠den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Während klassische Methoden wie die Erpressung mit verschlüsselten Daten (Ransomware) zurückgehen, nehmen Schäden ‌durch KI-gestützte Angriffe wie automatisierte Anrufe (Robo Calls) und täuschend ⁠echte Video- oder Audioaufnahmen (Deepfakes) zu. Acht von zehn Unternehmen (82 Prozent) gehen davon aus, dass Angreifer verstärkt KI einsetzen. "Künstliche Intelligenz verändert das Angriffsgeschehen grundlegend", erklärte Wintergerst. "Leistungsfähige Modelle können Schadcode generieren und werden künftig auch für autonome Angriffsarten verwendet werden."

Trotz der Bedrohungslage fühlen sich weniger Unternehmen sehr ‌gut auf Cyberangriffe vorbereitet. Ihr Anteil sank auf ⁠43 Prozent von 50 Prozent im Vorjahr. Gleichzeitig ⁠ging der Anteil der Firmen, die ihre geschäftliche Existenz durch eine erfolgreiche Cyberattacke bedroht sehen, auf 45 Prozent von 59 Prozent zurück. Die Investitionen in die Cybersicherheit stagnieren demnach. Der Anteil der IT-Sicherheit am gesamten IT-Budget liegt wie im Vorjahr bei durchschnittlich 18 Prozent.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen, sagte, die Ergebnisse der Studie fügten sich "nahtlos in das Bild der aktuell hohen Bedrohungslage ein". Ausländische Nachrichtendienste hätten ihre hybriden Aktivitäten intensiviert und seien zunehmend für Angriffe auf die deutsche Wirtschaft verantwortlich. "Als Abwehrdienst legen wir unseren Fokus auf die Detektion, Disruption und Prävention von Angriffen ⁠auf unsere Wirtschaft."

Für die repräsentative Untersuchung wurden mehr als 1000 Unternehmen befragt.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)