Sturzflut in Nepal spült Dörfer weg - Mehrere Tote

Kathmandu, 26. ⁠Aug (Reuters) - In Nepals Gebirgsregion sind nach einer plötzlichen Sturzflut mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Ganze Dörfer wurden weggespült und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke beschädigt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Auch aus dem benachbarten Tibet ‌wurden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Abgang einer Schlammlawine an einem Grenzübergang zwischen China und Nepal zahlreiche Opfer und ⁠Vermisste gemeldet. ⁠Rettungskräfte, Polizei und Militär waren auf dem Weg in die Katastrophenregion. Allerdings konnten in den besonders betroffenen nepalesischen Orten Syapru Besi und Timure Behördenangaben zufolge wegen der hohen Wasserstände keine Hubschrauber landen. "Es könnte zahlreiche Opfer oder schwere Sachschäden geben", sagte Bezirksverwalter Narendra Pariyar der ‌Nachrichtenagentur Reuters. "Aber ich weiß es noch nicht genau."

In ‌dem betroffenen Gebiet leben allein auf nepalesischer Seite Zehntausende Menschen. Anwohner der Ufer des Flusses Bhote Koshi wurden aufgerufen, äußerste Vorsicht walten zu lassen ⁠und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. In China ‌rief Präsident Xi Jinping dazu auf, ⁠bei der Suche nach den Vermissten alle verfügbaren Mittel einzusetzen. Wie die staatliche Agentur Xinhua berichtete, wurde der chinesische Grenzübergang Gyirong von einer Schlammlawine auf der nepalesischen Seite getroffen. Das habe ‌zu Unterbrechungen im Straßenverkehr, bei ⁠der Stromversorgung und der Telekommunikation geführt.

Die ⁠genaue Ursache für die plötzlichen Überschwemmungen war zunächst unklar. Im vergangenen Jahr waren durch eine Sturzflut an dem Fluss mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Damals wurde auch die für Handel und Transport wichtige "Freundschaftsbrücke" zwischen Nepal und China weggerissen. Als Auslöser wurde später von einer regionalen Klimabeobachtungsstelle das Auslaufen eines Gletschersees in Tibet ausgemacht.

(Bericht von Gopal Sharma, Aftab Ahmed, Liz Lee und Yukun Zhang, geschrieben ⁠von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)