Was bewegt die Aktie?

Super Micro steht weiter unter Beobachtung, weil Produkte des Unternehmens möglicherweise Nvidia-Chips nach China gebracht haben könnten, obwohl diese dort nicht hätten landen dürfen. Erste Prüfungen sehen bislang keinen Zusammenhang zur Geschäftsführung. Für die Aktie bleibt das Thema dennoch ein wichtiges Risiko.

Umso wichtiger ist die neue Partnerschaft mit Cisco. Ein großer Kunde integriert Super-Micro-Systeme in das eigene KI-Factory-Angebot. Das ist ein Signal, dass Super Micro trotz der jüngsten Unsicherheit weiterhin als relevanter Anbieter für KI-Infrastruktur wahrgenommen wird.

Der Vergleich mit Dell zeigt, wie stark Super Micro zuletzt zurückgeblieben ist. In den vergangenen sechs Monaten entwickelte sich Dell deutlich besser, während Super Micro nur begrenzt zulegen konnte. Ein Teil der Skepsis ist damit bereits im Kurs enthalten.

Fundamental wirkt die Aktie günstig. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa neun, die PEG-Ratio bei rund 0,4. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum von etwa 90 Prozent erwartet, für die beiden Folgejahre stehen rund 24 und 20 Prozent im Raum. Diese Kombination erklärt, warum die Aktie trotz der Risiken wieder Käufer findet.

Charttechnik

Der Kurssprung wirkt wie ein Ausbruch aus einer mehrtägigen bullischen Konsolidierung. Wer den Trade versucht, kann den Bruch über die Zwischenhochs nutzen und sich an den jüngsten Tiefs orientieren.

Unter diese Tiefs sollte die Aktie nicht zurückfallen. Auf der Oberseite liegt ein sauberer Zielbereich um 50 Dollar. Daraus ergibt sich je nach Einstieg ein Chance-Risiko-Verhältnis von etwa 2:1 bis 3:1.

Martins Einschätzung

Super Micro ist günstig, aber risikoreich. Die Cisco-Partnerschaft verbessert das Vertrauen, doch eine negative Nachricht von Regulierungsbehörden könnte die Aktie schnell wieder belasten.

Ein Trade ist nur mit überschaubarer Positionsgröße sinnvoll. Wer das Risiko bewusst begrenzt, findet nach dem Ausbruch eine interessante spekulative Chance.