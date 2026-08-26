TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. August

  
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen
09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden
10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026
22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
 
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26
14:30 USA: Realeinkommen 7/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln

10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin

10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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