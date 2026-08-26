TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk 10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden USA: Autodesk, Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Industriegewinne 7/26 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q2/26 08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26 10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung + 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

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