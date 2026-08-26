Trading-Chance Rohöl: Short-Einstieg steht unmittelbar bevor

Good to know about: Rohöl

Rohöl bildet als Förderprodukt der WTI-Qualität die energetische und chemische Basis der modernen Weltwirtschaft. An der Spitze der Förderung stehen heute die Vereinigten Staaten, Russland und Saudi-Arabien, die zusammen mit weiteren OPECS- und Nicht-OPEC-Staaten den globalen Nachschub dominieren. Beim Export führen die Nationen der Arabischen Halbinsel sowie Russland das Feld an, während die Vereinigten Staaten trotz ihrer gewaltigen Eigenförderung ebenfalls ein bedeutender Exporteur hochwertiger Sorten sind. Auf der Nachfrageseite stechen vor allem China und Indien als weltgrößte Nettoimporteure hervor, da ihr enormes Wirtschaftswachstum und der immense Bedarf der heimischen Schwerindustrie und Transportsektoren den Eigenverbrauch weit übersteigen, ergänzt durch die stabil hohe Einfuhrnachfrage der Europäischen Union.

Die Preisbildung unterliegt einem komplexen Gefüge aus fundamentalen, geopolitischen und finanziellen Einflussfaktoren. Auf der Angebotsseite steuern Förderquoten des OPEC-Kartells, Investitionen in neue Erschließungen und unvorhergesehene Förderausfälle das Volumen, während auf der Nachfrageseite die weltweite Industrietätigkeit, das Transportaufkommen und die Raffinerieauslastung entscheiden. Geopolitische Spannungen in Förderregionen oder auf kritischen Seewegen wie der Straße von Hormus schlagen unmittelbar als Risikoaufschläge zu Buche. Zudem spielt die Währung eine Schlüsselrolle: Da das Fördermedium weltweit in US-Dollar gehandelt wird, führt ein starker Dollar oft zu optischen Verteuerungen für Abnehmer aus anderen Währungsräumen, was die Nachfrage dämpfen und den Preis belasten kann.

Aufgrund dieser Grundlagen gilt der Energieträger als außergewöhnlich konjunktursensibel. In Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs schnellt der Bedarf durch die Produktion, den Gütertransport und die Reisetätigkeit in die Höhe, während Rezessionen zu drastischen Nachfrageeinbrüchen führen. Dies erklärt die enge positive Korrelation mit den globalen Aktienmärkten und Industriemetallen wie Kupfer, da alle diese Werte als Gradmesser für den Zustand der Weltwirtschaft agieren. Eine ausgeprägte negative Korrelation besteht hingegen häufig zum US-Dollar sowie in Krisenzeiten zu klassischen Zufluchtsorten wie Staatsanleihen oder Edelmetallen, in die Investoren bei drohenden Wirtschaftskrisen umschichten.

Die Geschichte des Handels ist geprägt von dramatischen Verwerfungen und Extremereignissen. Das erste globale Schockerlebnis markierte das arabische Öl-Embargo von 1973, das innerhalb weniger Monate zu einer Vervierfachung der Preise und schwerwiegenden Versorgungsängsten führte. Im Vorfeld der Weltfinanzkrise markierte der Markt im Juli 2008 mit knapp 147 US-Dollar pro Barrel sein bis heute gültiges Allzeithoch, um nur wenige Monate später im Zuge des globalen Nachfragekollapses unter 35 US-Dollar abzustürzen.

Zu einem historischen Präzedenzfall kam es im April 2020 während der weltweiten Corona-Lockdowns: Die Kombination aus einem dramatischen Einbruch des Reise- und Wirtschaftsverkehrs und kurzfristig völlig ausgelasteten physischen Lagerkapazitäten im zentralen US-Handelsknotenpunkt Cushing führte dazu, dass der auslaufende Mai-Futures-Kontrakt für einen Tag tief in den negativen Bereich bei minus 37,63 US-Dollar pro Barrel rutschte. Händler mussten rechnerisch Geld dazuzahlen, um die Verpflichtung zur physischen Abnahme der Fracht abzugeben. Zuletzt sorgte der Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges im Frühjahr 2022 durch Sanktionsängste und logistische Verknappungen für einen erneuten Preissprung auf Niveaus von über 130 US-Dollar pro Barrel.

Saisonale Schwäche ab Anfang September

Auch dieser Markt steht unmittelbar vor dem Beginn einer klassisch-saisonalen Schwächephase. Zwischen dem 01. September und 10. Dezember sinken die Rohöl-Notierungen in der Mehrzahl der Fälle. Schauen wir uns die konkreten Parameter und Zahlen genauer an. Unser saisonales Setup steigt immer am 1. September zum Handelsbeginn Short ein und stellt die Position am 10. Dezember zum Handelsende glatt. Sollte ein Datum mal auf ein Wochenende fallen, wird die Aktion (Einstieg oder Ausstieg) zur regelkonformen Uhrzeit am unmittelbar folgenden, tatsächlichen Handelstag getätigt.

Die Zahlen sprechen für sich. Bei 63 Prozent Trefferquote und einem Profit Factor von 2,51 verdiente die Strategie mit 43 Trades 129.800 US-Dollar. Der maximale Draw Down belief sich in dieser Zeit auf lediglich 31.615 Dollar. Der saisonale Effekt der Schwäche im besagten Zeitfenster ist seit mehr als vier Jahrzehnten konstant vorhanden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein klassisch-saisonaler Trade auf der kurzen Seite im Rohöl. In diesem Jahr kommt mit El Nino noch ein den Preis belastender Faktor hinzu, wodurch das Setup nochmals unterstützt wird. Wir haben ein passendes Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Optionsschein Short auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Short des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 90,557 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 81,95 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 9. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM6ZRV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 88-92 USD

Unterstützungen: 60 und 74 USD

Unlimited Turbo Optionsschein Short auf Rohöl

Basiswert Rohöl WKN PM6ZRV ISIN DE000PM6ZRV0 Basispreis 90,557 USD K.O.-Schwelle 90,557 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.