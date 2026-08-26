TV: 15 Säuglinge sterben bei Brand in pakistanischem Krankenhaus
Islamabad, 26. Aug (Reuters) - Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind einem Fernsehbericht zufolge mindestens 15 Säuglinge ums Leben gekommen. Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden, berichtete der Fernsehsender Geo TV am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich demnach 16 Neugeborene auf der Geburtsstation, von denen ein Baby gerettet werden konnte. Letzte Löscharbeiten dauerten zunächst noch an, hieß es weiter.
(Bericht von Rick Noack und Akhtar Soomro, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)