TV: 15 Säuglinge sterben bei Brand in pakistanischem Krankenhaus

Reuters · Uhr
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Islamabad, ⁠26. Aug (Reuters) - Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus in der pakistanischen Hauptstadt ‌Islamabad sind einem Fernsehbericht zufolge mindestens 15 Säuglinge ums ⁠Leben ⁠gekommen. Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ‌ausgelöst worden, berichtete ‌der Fernsehsender Geo TV am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt ⁠befanden sich demnach 16 Neugeborene ‌auf der ⁠Geburtsstation, von denen ein Baby gerettet werden konnte. Letzte Löscharbeiten dauerten zunächst ‌noch ⁠an, hieß es ⁠weiter.

(Bericht von Rick Noack und Akhtar Soomro, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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