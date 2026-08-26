US-Medien: CIA-Chef Ratcliffe zu Gesprächen in Moskau

Washington, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, John Ratcliffe, ist US-Medienberichten zufolge zu Gesprächen mit russischen Regierungsvertretern nach Moskau gereist. Der Besuch habe am Dienstag stattgefunden, berichteten der Sender ‌CBS News und das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider. Mit wem sich Ratcliffe traf und worüber gesprochen wurde, ⁠blieb ⁠zunächst unklar. Die CIA lehnte eine Stellungnahme ab, das Präsidialamt in Moskau reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Es wäre der erste bekannte Besuch eines US-Geheimdienstchefs in der russischen Hauptstadt seit November 2021. Damals hatte Ratcliffes Vorgänger ‌William Burns eine Unterredung mit Präsident ‌Wladimir Putin geführt, rund drei Monate vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

Die US-Regierung hatte am Montag mit Sanktionen gedroht, ⁠sollten andere Staaten ihre Geschäftsbeziehungen zum Iran nicht kappen. Damit ‌will Präsident Donald Trump ⁠den Druck auf die Führung in Teheran erhöhen, um den von ihm und Israel im Februar begonnenen Krieg zu beenden. Die USA haben derzeit keinen ‌Botschafter in Russland. Die Regierung ⁠in Moskau unterhält jedoch eine ⁠enge strategische Partnerschaft mit dem Iran. Teheran hat Russland unter anderem mit Drohnen für den Krieg gegen die Ukraine beliefert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Russland im März wiederum vorgeworfen, dem Iran russische Drohnen zur Verfügung zu stellen.

(Bericht von Daphne Psaledakis und Jonathan Landay. Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)