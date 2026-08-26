VIG verdient im Halbjahr deutlich mehr und bestätigt Prognose

Wien, 26. ⁠Aug (Reuters) - Der österreichische Versicherungskonzern Vienna Insurance Group (VIG) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank eines starken Osteuropa-Geschäfts und guter Kapitalanlageergebnisse kräftig gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern kletterte ‌um rund ein Fünftel auf 641,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die verrechneten Prämien ⁠legten um ⁠5,4 Prozent auf 9,03 Milliarden Euro zu. Dank geringerer Schäden verbesserte sich die Schaden-Kosten-Quote auf 91,4 von 91,9 Prozent. Gestiegene Marktwerte ließen zudem das Kapitalanlageportfolio um 4,1 Prozent auf 49,1 Milliarden Euro anwachsen. Für ‌2026 bekräftigte das Management die Prognose ‌eines Vorsteuergewinns von 1,25 bis 1,30 Milliarden Euro.

In diesem Ausblick ist die im Mai übernommene Nürnberger Versicherung noch nicht ⁠enthalten. Sie fließt aber in den Jahresabschluss ein. Der ‌rund 1,4 Milliarden Euro ⁠teure Zukauf – die größte Transaktion der Firmengeschichte – drückte die Solvenzquote im Vergleich zu Ende 2025 zwar auf 272 von 296 Prozent, doch die Kapitalausstattung ‌bleibt damit hoch. Die ⁠Nürnberger stärke die Diversifikation in ⁠Deutschland, erklärte Konzernchef Hartwig Löger. Fokus der Integration sei nun die IT. In den Kernmärkten in Mittel- und Osteuropa wuchs die VIG fast überall, vor allem in Polen, Tschechien und Ungarn. Nur in der Türkei drosselte der Konzern das Kfz-Haftpflichtgeschäft zur Sicherung der Profitabilität.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)