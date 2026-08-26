VW-Chef Blume: Kämpfen um industrielle Perspektiven für Standorte

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
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Berlin, ⁠26. Aug (Reuters) - Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigt vor Beschäftigten im Werk im ostfriesischen Emden einen anhaltenden Sparkurs an. "Der Weg ist noch nicht ‌zu Ende", sagte Blume am Mittwoch bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung laut Auszügen aus ⁠seinem Redetext. ⁠VW messe sich mit den besten Standorten Europas. Ziel sei es, die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Zugleich sicherte er dem Werk seine Unterstützung ‌zu. "Sollte sich trotz aller Anstrengungen ‌am Ende zeigen: Eine Nachbelegung ist nicht möglich, dann endet unsere Verantwortung nicht", sagte ⁠Blume. "Wir kämpfen um industrielle Perspektiven und um ‌Beschäftigung für unsere ⁠Standorte."

Der VW-Chef hatte angekündigt, die Kapazitäten in den Konzernwerken in Europa um 500.000 Fahrzeuge pro Jahr zu senken. ‌Für Emden, Zwickau, ⁠Hannover und Neckarsulm könne ⁠derzeit keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre gesichert werden, sagte er. Zudem sollen die Kosten deutlich gesenkt werden. Dadurch sind zehntausende Arbeitsplätze in dem Unternehmen bedroht.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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