Was bewegt die Aktie?

Intuit meldet für das abgelaufene Quartal einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 4,03 Dollar. Erwartet waren 3,59 Dollar. Der Umsatz liegt bei rund 4,35 Milliarden Dollar und ebenfalls über dem Konsens. Auf den ersten Blick liefert das Unternehmen also einen klaren Beat bei Umsatz und Gewinn.

Der Markt reagiert trotzdem hart, weil der Ausblick nicht reicht. Für das nächste Quartal stellt Intuit 4,29 bis 4,31 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Analysten hatten rund 4,35 Milliarden Dollar erwartet. Noch stärker enttäuscht die Gewinnseite: Der erwartete Non-GAAP-Gewinn je Aktie liegt nur bei 2,44 bis 2,48 Dollar, während der Markt deutlich höhere Werte erwartet hatte.

Auch die Prognosen für das Gesamtjahr 2027 wirken schwach. Intuit erwartet einen Gewinn je Aktie im Bereich von rund 23 Dollar. Die Gewinnseite kann damit nicht das liefern, was Anleger nach der vorherigen Bewertung eingepreist hatten.

Das Quartal zeigt damit ein Muster, das bei vielen Softwarewerten derzeit zählt: Der Markt schaut stärker auf die kommenden Quartale als auf das bereits gemeldete Ergebnis. Gute Vergangenheitszahlen helfen wenig, wenn die Guidance nicht überzeugt.

Charttechnik

Die Aktie war bereits schwach in die Zahlen gegangen und dürfte nun im Bereich von 324 bis 325 Dollar eröffnen. Damit prallt sie deutlich an einem alten Tief- und Widerstandsbereich mit offenem Gap ab.

Vom Hoch bei 813 Dollar bis zum Tief bei 252 Dollar hat Intuit bereits fast 70 Prozent verloren. Trotzdem bleibt das Chartbild schwach. Ein erneuter Rücklauf zu den alten Tiefs und eine mögliche Doppelbodenbildung wirken realistischer als eine schnelle Trendwende.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 13 und wirkt im historischen Vergleich günstig. Genau dieser Vergleich trägt aber weniger als früher, weil sich das Umfeld durch KI verändert hat.

Intuit versucht, die eigenen Produkte stärker mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Das reicht bisher nicht, um die strukturelle Sorge zu entkräften. Deshalb bleibt die Aktie trotz niedriger Bewertung schwierig. Ein Einstieg aus reiner Ausverkaufslogik bietet derzeit zu wenig Sicherheit.