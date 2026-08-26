WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 9. September

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk 10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden USA: Autodesk, Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Industriegewinne 7/26 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q2/26 08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26 10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung + 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung 10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen CHN: BYD, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26 07:00 FIN: BIP Q2/26 08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig) 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26 08:00 SWE: BIP Q2/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26 08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26 09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26 11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) 11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26 11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26 11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26 SONSTIGE TERMINE USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung 10:30 DEU: Nio, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten 12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen 22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/26 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitsosenquote 7/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: Bauinvestionen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche. IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Bayer, Crop Science Investor Event INT: Broadcom, Q3-Zahlen USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen USA: Snowflake, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf 09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26) U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026 17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts USA: Ciena, Q3-Zahlen USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26 08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26 09:00 CHE: BIP Q2/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Ifo-Konjonkturerwartungen 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26 14:30 USA: Handelsbilanz 7/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September) IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig) 08:00 GER: Industrieproduktion 7/26 08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag 14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag 16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 18:00 USA: Nike, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 8/26 01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Haushaltswoche + Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft 10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg DEU: Automechanika 2026, Frankfurt IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung 10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt 11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?» DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi