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Abercrombie: Der Kurssprung ist mir zu weit gelaufen

onvista · Uhr

Abercrombie & Fitch hat starke Quartalszahlen geliefert und die Aktie sprang zeitweise um mehr als 40 Prozent. Der Gewinnanstieg enthält jedoch Sondereffekte aus Zollerstattungen, deshalb ist der Einstieg nach dem Kurssprung unattraktiv.

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Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie stieg um 80 Prozent auf 4,17 Dollar und lag klar über den Erwartungen. Bereinigt um Zollerstattungen ergibt sich jedoch ein deutlich niedrigerer Wert von rund 2,42 Dollar. Auch dieser Wert liegt über dem Konsens von etwa 1,96 Dollar, aber der Sondereffekt erklärt einen großen Teil der Euphorie.

Der Umsatz wuchs um fünf Prozent. Die Marke Abercrombie legte um acht Prozent zu, Hollister kam nur auf zwei Prozent. Bei den vergleichbaren Umsätzen zeigt sich dieselbe Spaltung: Abercrombie wuchs um vier Prozent, Hollister fiel um drei Prozent.

Martins Einschätzung

Die operative Marge steigt auf 15,5 Prozent, und die Jahresprognose verbessert sich deutlich. Trotzdem ist viel Positives nach einem Kurssprung von rund 36 Prozent eingepreist. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 12,6 ist die Aktie nicht teuer, aber dem Momentum jetzt hinterherzulaufen bietet kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis.

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Abercrombie & Fitch

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