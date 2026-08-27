AfD baut Vorsprung in Sachsen-Anhalt laut Umfrage aus - Vorwürfe in TV-Debatte

Berlin, 26. Aug (Reuters) - ⁠Sachsen-Anhalt steuert nach der Landtagswahl am 6. September auf eine politische Pattsituation zu: Laut einer am Mittwoch veröffentlichten neuen Umfrage des Instituts Infratest dimap für die ARD liegt die AfD mit 42 Prozent deutlich an der Spitze. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze kommt nur noch auf 22 Prozent (minus zwei Punkte). Die Linke läge bei elf Prozent (minus zwei Punkte), die SPD bei acht Prozent (plus ‌einen Punkt) und die Grünen bei sechs Prozent (plus einen Punkt). Die FDP würde mit drei Prozent den Einzug in den Landtag ebenso verpassen wie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit vier Prozent.

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund bekräftigte am Mittwochabend im MDR ⁠in einer TV-Debatte ⁠aller Spitzenkandidaten aber, dass er nur alleine regieren wolle. Dies wäre nach dem Umfrage-Ergebnis nicht möglich. CDU-Spitzenkandidat Schulze wiederum ließ offen, ob er nach der Wahl nicht nur auf die Unterstützung von SPD und Grünen, sondern auch die der Linkspartei bauen würde. In der CDU gilt weiter ein Unvereinbarkeitsbeschluss sowohl für die Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei.

Laut der Infratest dimap-Umfrage sind die CDU-Anhänger in Sachsen-Anhalt in dieser Frage gespalten: Je 47 Prozent befürworten dies oder lehnen ‌es ab. Auf die Frage, wen sie als Ministerpräsidenten bei einer Direktwahl wählen ‌würden, sprechen sich 41 Prozent für Schulze und 39 Prozent für Siegmund aus.

In der TV-Debatte zeigten sich etwa bei den Themen Migration, Bildung, aber auch Wirtschaft deutlich größere Übereinstimmungen zwischen CDU, SPD und Grünen sowie teilweise mit den Linken. Nur die AfD und das BSW ⁠kritisierten die Lage in dem ostdeutschen Bundesland als chaotisch, weshalb ein radikaler Politikwechsel ihrer Meinung nach nötig sei. Ministerpräsident Schulze ‌warnte davor, dass eine AfD-Regierung zu einem Einbruch an Investitionen und ⁠einer Abwanderung ausländischer Fachkräfte führen würde. Deshalb setze er darauf, dass Wähler dies noch berücksichtigen würden.

Siegmund warf den anderen Parteien dagegen vor, viel zu lange Missstände in Kauf genommen zu haben. Er sprach von einer nötigen "Negativ-Migration". Umstritten war in der Debatte auch der AfD-Vorschlag zur Einrichtung von Bürgerwehren, den CDU, SPD, Grüne, Linke ‌und FDP sowie die Polizeigewerkschaften im Land ablehnen.

Nur die AfD und ⁠das BSW sprachen sich in der TV-Debatte für die ⁠Wiederaufnahme von Öl- und Gasimporten aus Russland aus. Schulze sagte, dass man darüber erst nach einem Abtritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Ende des Krieges gegen die Ukraine sprechen könne.

Siegmund wiederum betonte, dass er einen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt nur als erste Stufe für eine politische Veränderung in ganz Deutschland sehe. Er räumte wie Schulze ein, dass das Bundesland gespalten sei - egal, wie die Wahl ausgehe.

Die AfD würde laut Umfrage ihr Ergebnis von 2021 mit 20,8 Prozent faktisch verdoppeln. Die CDU kam damals unter Ministerpräsident Reiner Haseloff auf 37,1 Prozent. Für sieben von zehn Wahlberechtigten steht die Wahlentscheidung der Umfrage zufolge fest. Gut jeder zehnte Befragte gab an, dass sich seine Präferenz bis zum Wahltag ⁠noch ändern könnte. Knapp ein Fünftel tendiert dazu, nicht zu wählen, oder ist noch unentschlossen. Für die Erhebung wurden zu Wochenbeginn gut 1500 Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt befragt.

(Bericht von Andreas Rinke. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)