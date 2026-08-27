Aktien Asien: Seoul stark nach Nvidia-Ausblick, andere warten auf Jackson Hole

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen sind am Donnerstagmorgen etwas auseinander gedriftet. Während der südkoreanische Kospi vom starken Ausblick des wegweisenden KI-Konzerns Nvidia profitierte, hielten sich die Anleger an anderen Börsen eher zurück. Das bevorstehende Notenbanktreffen in Jackson Hole und die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag stehen im Fokus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit 66.131 Punkten letztlich sogar 0,2 Prozent im Minus, während der Kospi in Seoul um weitere 1,5 Prozent auf 6.912 Punkte anzog.

An den chinesischen Börsen gab es ein durchwachsenes Bild. So sank der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent auf 25.580 Punkte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann derweil 0,8 Prozent auf 4.628 Punkte.

In Australien schloss der S&P ASX 200 ein weiteres Prozent tiefer bei 9.038 Punkten./ag/stk