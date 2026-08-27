Aktien New York: Nvidia und andere Tech-Größen geben Nasdaq Schwung

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat der US-Tech-Börse Nasdaq am Donnerstag Schwung gegeben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike sowie dem Cloud-Anbieter Okta lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten.

Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,05 Prozent auf 29.532 Punkte. Damit schaffte er es wieder zurück über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 7.714 Punkte hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte indes nur ein Plus von 0,05 Prozent auf 53.492 Punkte./gl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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NASDAQ
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