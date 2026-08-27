ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC

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