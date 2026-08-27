ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 400 Dollar - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2028 im Kalenderjahr 2027. Jüngste Margensorgen hätten sich zwar bestätigt, diese Entwicklung sei allerdings in den Griff zu bekommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC

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