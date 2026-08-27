ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Nvidia auf 330 Dollar - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine starke Berechenbarkeit hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage stelle den moderaten Gegenwind für die Profitabilität in den Schatten, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Sowohl die Geschäftszahlen als auch der Ausblick des Herstellers von Hochleistungs-Halbleitern hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:42 / EDT

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