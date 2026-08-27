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APA ots news: Drei Handyfreiheit: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger.

Wien (APA-ots) - - 

Samsung Galaxy S26 Ultra 256, vivo V70 und vivo V70 Lite etc. im 
Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger. 

- 

0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe 
pro Smartphone. 

- 

Alle bis 27 sparen jetzt zusätzlich 8 Euro monatlich.* 

- 

Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen 
und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen 
neues Top-Handy. 

- 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. 

Zum Start des Schul- und Studienjahres bietet Drei ausgewählte 
Smartphones stark vergünstigt an. Mit der Handyfreiheit-Herbstaktion 
erhalten neue Kund:innen bis 27 Jahre einen Jugend+ Bonus von 8 Euro 
pro Monat auf ausgewählte Smartphone-Angebote. Die Geräte sind ohne 
Anzahlung erhältlich; einmalig fallen 6,60 Euro URA ( 
Urheberrechtsabgabe) pro Smartphone an. Aktivierungsentgelt, 
Servicepauschale und Indexierung entfallen. Zur Auswahl stehen unter 
anderem das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das vivo V70 und das 
vivo V70 Lite. Der Jugend+ Bonus gilt bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres. 

Zwtl.: Was ist die Handyfreiheit von Drei? 

Die Handyfreiheit kombiniert ein Premium-Smartphone mit einem 5G 
Mobilfunktarif zu einem monatlichen Gesamtpreis, der sich über die 
Laufzeit reduziert. 

Die wichtigsten Merkmale: 

- Automatische Preissenkung nach 24 Monaten. 

- Weitere Preisreduktion nach 36 Monaten. 

- Kund:innen können ihr Smartphone länger nutzen und profitieren von 
niedrigeren monatlichen Kosten. 

- Alternativ ist ein Gerätewechsel auf ein neues Modell möglich. 

- Zurückgegebene Smartphones werden weiterverwendet und erhalten ein 
zweites Leben. 

Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.* 

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L 

- 47,90 Euro statt 55,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 25: 26,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat 

vivo V70 + Handyfreiheit L 

- 28,90 Euro pro statt 36,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 25: 14,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat 

vivo V70 Lite + Handyfreiheit L 

- 19,90 Euro statt 27,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 25: 11,90 Euro pro Monat 

- Ab Monat 37: 10,90 Euro pro Monat 

Mehr auf www.drei.at/jugend 

Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU 
sowie unlimitierte Minuten/ SMS österreichweit und in der EU. Mehr 
auf www.drei.at/freiheit 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. 
Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt, 
Servicepauschale und Indexierung. 

Zwtl.: Warum die Handyfreiheit? 

- Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro 
Urheberrechtsabgabe pro Smartphone) 

- Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten 
nochmals 

- Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen 

- Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten 
möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und 
Tarif). 

- Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und erhalten ein zweites 
Leben 

- Gratis Aktivierung 

- Keine Servicepauschale 

- Keine Indexierung 

- Zusätzlich 8 statt 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 
Jahre 

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend 

Top-Tarif ohne Handy: SIM Unlimited M und up Unlimited+ 30% 
günstiger. 
Alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten jetzt die Tarife 
SIM Unlimited M und up Unlimited+ inklusive unlimitierte 5G Daten um 
30 Prozent günstiger um 17,43 statt 24,90 Euro/ Monat. Ohne Bindung, 
mit gratis-Aktivierung. Die Ermäßigung gilt ein Tarifleben lang. 

* Zzgl. einmalig 6,60  Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+ 
Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28. 
Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 
Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8 
Jugend+ Bonus. 
Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten 
Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts: 
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: 191  Restbetrag nach 24 Monaten MVD 
bei Behalten des Geräts. 
vivo V70: 36  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
vivo V70 Lite: 14  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
vivo X300 Pro: 136  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
Samsung Galaxy S26 256 GB: 132  Restbetrag bei Kündigung nach 24 
Monaten MVD bei Behalten des Geräts Details: drei.at/jugend 

Zwtl.: Über Drei. 

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen 
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der 
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei 
erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom- 
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, 
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. 
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber 
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen 
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in 
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

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