Düsseldorf, ⁠27. Aug (Reuters) - Die Optikerkette Fielmann ist im ersten Halbjahr dank ihres internationalen Geschäfts gewachsen, während das Geschäft im Heimatmarkt schwächelte. ‌Der Umsatz sei um 1,8 Prozent auf 1,248 Milliarden Euro gestiegen und das ⁠operative Ergebnis (Ebitda) ⁠um zwei Prozent auf 292 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Konzern mit einer stärkeren Wachstumsdynamik. ‌Dabei sollen neue Niederlassungen und ‌Produktivitätsinitiativen helfen sowie zusätzliche Mitarbeiter, die die Beratungskapazitäten steigern sollen.

Die Profitabilität blieb auf ⁠hohem Niveau. Die um Sondereffekte bereinigte operative ‌Umsatzrendite (Ebitda-Marge) erreichte rund 24 ⁠Prozent, die bereinigte Marge vor Steuern 13 Prozent. Dies sei auf konsequente Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen, erklärte ‌der Vorstand. Während ⁠die verhaltene Konsumstimmung die ⁠Entwicklung in Deutschland belastet habe, habe Fielmann von einer starken Entwicklung in den europäischen Märkten außerhalb Deutschlands und einer verbesserten Dynamik in den USA profitiert.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)