Beamtenbund: 631.000 fehlende Beschäftigte im öffentlichen Dienst

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Beamtenbund (dbb) geht davon aus, dass dem Staat derzeit 631.000 Beschäftigte fehlen, um seine Aufgaben erledigen zu können. Diese Zahl ist das Ergebnis der jährlichen Abfrage des Verbands bei seinen 41 Mitgliedsgewerkschaften, die der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ") vorlag.

Zusätzlichen Personalbedarf sieht der dbb demnach vor allem in der Kranken- und Altenpflege (125.200 Stellen), an den Schulen (120.000 Stellen) und in den Kommunalverwaltungen (112.000 Stellen). Für Polizei und Bundeswehr fordert der Verband insgesamt 92.000 zusätzliche Beschäftigte.

Im vergangenen Jahr war der dbb den Angaben nach von 600.000 fehlenden Mitarbeitern im öffentlichen Dienst ausgegangen.

Der dbb-Bundesvorsitzende Volker Geyer sagte der "FAZ", der zusätzliche Personalbedarf ergebe sich unter anderem daraus, dass nicht alle Stellen nachbesetzt wurden, wenn Beschäftigte in den Ruhestand gingen. "Wer sich außerdem etwa die geänderte Sicherheitslage ansieht, sollte sofort verstehen, warum wir mehr Polizisten brauchen. Die Überwachung neuer Waffenverbotszonen ist zum Beispiel sehr personalintensiv."/cab/DP/stk

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