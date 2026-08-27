Bericht: Bosnisch-serbischer Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher Mladic ist tot

Belgrad, ⁠27. Aug (Reuters) - Der bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist einem Medienbericht zufolge ‌tot. Er sei in der Haftanstalt der Vereinten ⁠Nationen ⁠in Den Haag gestorben, berichtete der Belgrader Fernsehsender Informer TV am Donnerstag. ‌Eine offizielle Bestätigung ‌dafür lag zunächst nicht vor. Mladic war ⁠wegen Völkermordes und Verbrechen gegen ‌die Menschlichkeit ⁠während des Bosnien-Krieges von 1992 bis 1995 zu lebenslanger Haft ‌verurteilt ⁠worden.

(Bericht von: Aleksandar ⁠Vasovic; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)