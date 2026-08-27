Bericht: Bosnisch-serbischer Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher Mladic ist tot
Belgrad, 27. Aug (Reuters) - Der bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist einem Medienbericht zufolge tot. Er sei in der Haftanstalt der Vereinten Nationen in Den Haag gestorben, berichtete der Belgrader Fernsehsender Informer TV am Donnerstag. Eine offizielle Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor. Mladic war wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnien-Krieges von 1992 bis 1995 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
(Bericht von: Aleksandar Vasovic; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)