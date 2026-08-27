Bericht: USA erwägen neue Zölle auf Halbleiter und Technik-Produkte

27. Aug (Reuters) - ⁠Die US-Regierung erwägt einem Medienbericht zufolge neue, umfassende Zölle auf Halbleiter. Demnach könnten die Abgaben nicht nur Mikrochips selbst, sondern auch Produkte betreffen, in denen diese verbaut sind, ‌berichtete das Magazin "Politico" am Donnerstag unter Berufung auf acht mit den Plänen vertraute Personen. Als Beispiele wurden Laptops, Spielkonsolen ⁠und ⁠Server für Rechenzentren genannt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Handelsminister Howard Lutnick favorisiere eine Regelung, bei der ausländische Unternehmen nur dann von den Zöllen befreit würden, wenn sie im Gegenzug in die ‌US-Chipfertigung investieren, hieß es in dem ‌Bericht. Zudem werde eine schrittweise Einführung der neuen Zölle erwogen. Ein Vertreter des US-Präsidialamtes erklärte in einer Stellungnahme an Reuters, ⁠das Rückverlagern kritischer Fertigung in die USA habe für Präsident ‌Donald Trump oberste Priorität. ⁠Solange die Regierung nichts offiziell bekanntgebe, sei jegliche Berichterstattung über Zölle als grundlose Spekulation zu betrachten, hieß es weiter.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hatte im Mai ‌gesagt, es seien keine unmittelbaren ⁠neuen Zölle auf Halbleiter zu ⁠erwarten. Er betonte jedoch, es sei wichtig, den Sektor mit Abgaben zu schützen, um die Rückverlagerung der Chip-Produktion zu erleichtern. Dem "Politico"-Bericht zufolge könnte der Rahmen für die neuen Zölle in den kommenden Wochen oder Monaten noch erheblich überarbeitet werden.

(Bericht von Shivani Tanna unter Mitarbeit von Anusha Shah, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert ⁠von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)