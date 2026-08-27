Bilfinger: Wieso ich erst über 88 Euro kaufe

Was bewegt die Aktie?

Die Bewertung wirkt nach dem Kursrückgang moderater. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 12,5 und damit etwas unter dem Fünf-Jahres-Schnitt. Gleichzeitig hat die UBS das Kursziel nur leicht von rund 107 auf etwa 102 Euro gesenkt und sieht weniger Risiko für negative Überraschungen.

Der wichtigste operative Punkt sind die Auftragseingänge. Sie haben im zweiten Quartal besser ausgesehen als erwartet. Damit steigt die Chance, dass Bilfinger in den nächsten ein bis zwei Quartalen positiv überrascht. Genau dieses Überraschungsmomentum kann nach einer langen Abwärtsbewegung den Unterschied machen.

Charttechnik

Die Aktie bleibt trotz des ersten Stabilisierungsversuchs anspruchsvoll. Die letzte größere Abwärtssequenz lief bis knapp in den 70-Euro-Bereich. Um 88 Euro liegt nun ein wichtiges Niveau. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg für eine Bewegung in Richtung 100 Euro öffnen.

Martins Einschätzung

Bilfinger ist wieder interessant, aber der Einstieg braucht ein besseres Signal. Über 88 Euro verbessert sich das Setup deutlich. Vorher bleibt das Risiko bestehen, dass die Erholung nur eine Konsolidierung im übergeordneten Abwärtstrend ist.