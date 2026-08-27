Industrie-Dienstleister

Bilfinger: Wieso ich erst über 88 Euro kaufe

onvista · Uhr

Bilfinger hat nach dem Rückgang von 130 auf fast 70 Euro wieder mehr Aufmerksamkeit verdient. Das neue UBS-Kursziel von rund 102 Euro zeigt Potenzial, aber der Chart verlangt zuerst den Sprung über 88 Euro.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Die Bewertung wirkt nach dem Kursrückgang moderater. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 12,5 und damit etwas unter dem Fünf-Jahres-Schnitt. Gleichzeitig hat die UBS das Kursziel nur leicht von rund 107 auf etwa 102 Euro gesenkt und sieht weniger Risiko für negative Überraschungen.

Der wichtigste operative Punkt sind die Auftragseingänge. Sie haben im zweiten Quartal besser ausgesehen als erwartet. Damit steigt die Chance, dass Bilfinger in den nächsten ein bis zwei Quartalen positiv überrascht. Genau dieses Überraschungsmomentum kann nach einer langen Abwärtsbewegung den Unterschied machen.

Charttechnik

Die Aktie bleibt trotz des ersten Stabilisierungsversuchs anspruchsvoll. Die letzte größere Abwärtssequenz lief bis knapp in den 70-Euro-Bereich. Um 88 Euro liegt nun ein wichtiges Niveau. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg für eine Bewegung in Richtung 100 Euro öffnen.

Martins Einschätzung

Bilfinger ist wieder interessant, aber der Einstieg braucht ein besseres Signal. Über 88 Euro verbessert sich das Setup deutlich. Vorher bleibt das Risiko bestehen, dass die Erholung nur eine Konsolidierung im übergeordneten Abwärtstrend ist.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bilfinger

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie
Nach UBS-Downgrade würde ich bei SAP Gewinne sicherngestern, 15:18 Uhr · onvista
SAP: Warum ich nach dem UBS-Downgrade Gewinne sichern würde
Dax-Aktie mit Milliarden-Deal
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind25. Aug. · onvista
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind
Rüstungsfantasie treibt Aktie
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann25. Aug. · onvista
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann
KI-Server-Aktie
Super Micro: Hier gibt es eine spekulative Chancegestern, 15:23 Uhr · onvista
Super Micro: Warum der Cisco-Deal die Aktie neu antreibt
Online-Apotheken-Aktie
Redcare kann wieder Richtung 100 Euro laufengestern, 15:26 Uhr · onvista
Redcare Pharmacy: Warum die Aktie wieder Richtung 100 Euro laufen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen