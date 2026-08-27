Bitcoin: Ist das schon ein neuer Bullenmarkt?

Das Chartbild bei Bitcoin hat sich innerhalb weniger Tage vollständig gedreht. Nach Wochen geringer Volatilität am 200-Wochen-Trend ist der Kurs um fast 25 Prozent nach oben gesprungen und hat dabei mehrere entscheidende Widerstände überwunden.

Neben der Zone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar hat Bitcoin auch den 200-Tage-Trend zurückerobert. Die Situation erinnert deutlich an frühere Übergänge vom Bären- in den Bullenmarkt. Die endgültige Bestätigung steht jedoch noch aus.

Auslöser der Rally sind die steigenden Renditen langlaufender US-Staatsanleihen, ein Schuldenberg von rund 40 Billionen Dollar und wachsende Zinskosten setzen das amerikanische Finanzsystem zunehmend unter Druck.

US-Finanzminister Scott Bessent reagiert darauf mit einer Verdopplung der Käufe langlaufender Anleihen. Gleichzeitig finanziert sich die Regierung verstärkt über kurzfristige Anleihen (T-Bills) – ein Mechanismus, der im Zusammenspiel mit möglichen Anleihekäufen der Federal Reserve zusätzliches Geld ins System bringen kann.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, ob der Bitcoinkurs bereits den nächsten Bullenmarkt begonnen hat und welche Signale den Ausbruch in den kommenden Wochen bestätigen müssen.