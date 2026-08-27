Bloom Energy: Das Tief könnte bereits stehen

Was bewegt die Aktie?

Der Energiebedarf für neue Rechenzentren bleibt ein zentrales Thema. Bloom Energy profitiert von genau diesem Bedarf. Die Aktie geriet zuletzt trotzdem stark unter Druck. Ein Grund war der Abbau großer Positionen, die aus dem Umfeld von Situational Awareness übernommen wurden.

Citadel hatte offenbar größere Teile dieser Risiken liquidiert. Das dürfte zusätzlichen Verkaufsdruck ausgelöst haben, besonders bei gehebelten Positionen. Dieser technische Druck erklärt einen Teil der jüngsten Schwäche und muss nicht dauerhaft gegen das operative Thema sprechen.

Charttechnik

Nach der starken Abwärtsbewegung hielt Bloom Energy die letzten Tiefs. Danach bildete sich eine erste ABC-Konsolidierung. Wenn die Aktie die jüngsten Zwischenhochs überwindet, verbessert sich das Setup deutlich.

Martins Einschätzung

Die Chance ist gut, dass Bloom Energy das Tief bereits gesehen hat. Die positiven Nvidia-Nachrichten stützen den gesamten Rechenzentrums-Komplex. Ein Ausbruch über die letzten Zwischenhochs wäre das nächste Kaufsignal.