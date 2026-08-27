BMW liefert zweimillionstes Elektroauto aus

Berlin, ⁠27. Aug (Reuters) - Der Münchner Autobauer BMW knackt beim Elektroauto-Absatz die Marke von zwei Millionen. Der elektrische i5 sei im Werk Dingolfing vom Band gelaufen ‌und an einen Kunden in Spanien übergeben worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. BMW-Vertriebschef Jochen ⁠Goller ⁠sagte, in Europa setze sich die positive Entwicklung nach der Markteinführung des BMW iX3 fort, bei dem in Kürze der Meilenstein von 100.000 Bestellungen erreicht werde. BMW hatte wegen der ‌starken Nachfrage nach dem Auto ‌die zweite Schicht im neuen Werk im ungarischen Debrecen früher als eigentlich geplant eingeführt.

Die hohen Spritpreise seit ⁠Beginn des Iran-Kriegs sowie staatliche Kaufanreize treiben derzeit ‌die Nachfrage nach Elektroautos ⁠in Europa. Bei BMW war im ersten Halbjahr mehr als jedes vierte verkaufte Auto in Europa ein Elektroauto. Auf den anderen ‌wichtigen Märkten sieht ⁠es dagegen anders aus: In ⁠den USA halten sich Autokäufer nach dem Auslaufen einer Steuergutschrift im vergangenen Jahr mit dem Erwerb elektrischer Neuwagen zurück. In China spielen die deutschen Autobauer auf dem stark wachsenden Markt für Elektroautos bislang keine Rolle.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)