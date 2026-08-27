KI-Chip-Aktie

Broadcom: 300 Euro müssen jetzt halten

onvista · Uhr

Broadcom bleibt ein wichtiger Profiteur kundenspezifischer KI-Chips. Gleichzeitig ist das Risiko höher als bei Nvidia, weil einzelne Großkunden eine große Rolle spielen.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Broadcom ist besonders im Bereich Custom ASICs interessant. Diese Chips gewinnen an Bedeutung, weil große KI-Unternehmen eigene Rechenzentrumsarchitekturen entwickeln. Dazu gehört auch OpenAI, das mit Broadcom an eigenen Chips arbeitet.

Genau daraus entsteht aber ein Klumpenrisiko. Je stärker ein einzelner Kunde die Erwartungen prägt, desto wichtiger wird die Frage, ob dessen finanzielle Verpflichtungen langfristig tragfähig sind. Das ändert nichts an der langfristig guten Ausgangslage, erhöht aber kurzfristig die Schwankungsrisiken.

Charttechnik

Der Bereich um 300 Euro ist die zentrale Unterstützung. Solange die Aktie dieses Niveau hält, bleibt das Bild stabil. Fällt die Marke nachhaltig, droht ein Rückgang in Richtung 250 Euro.

Martins Einschätzung

Langfristig bleibt Broadcom interessant. Kurzfristig ist Zurückhaltung sinnvoller als ein aggressiver Einstieg. Ein Bereich um 300 Euro kann attraktiv sein, solange der Kurs dort Stabilität zeigt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie
Nach UBS-Downgrade würde ich bei SAP Gewinne sicherngestern, 15:18 Uhr · onvista
SAP: Warum ich nach dem UBS-Downgrade Gewinne sichern würde
Dax-Aktie mit Milliarden-Deal
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind25. Aug. · onvista
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind
Rüstungsfantasie treibt Aktie
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann25. Aug. · onvista
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann
KI-Server-Aktie
Super Micro: Hier gibt es eine spekulative Chancegestern, 15:23 Uhr · onvista
Super Micro: Warum der Cisco-Deal die Aktie neu antreibt
Online-Apotheken-Aktie
Redcare kann wieder Richtung 100 Euro laufengestern, 15:26 Uhr · onvista
Redcare Pharmacy: Warum die Aktie wieder Richtung 100 Euro laufen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen