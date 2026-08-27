Broadcom: 300 Euro müssen jetzt halten

Was bewegt die Aktie?

Broadcom ist besonders im Bereich Custom ASICs interessant. Diese Chips gewinnen an Bedeutung, weil große KI-Unternehmen eigene Rechenzentrumsarchitekturen entwickeln. Dazu gehört auch OpenAI, das mit Broadcom an eigenen Chips arbeitet.

Genau daraus entsteht aber ein Klumpenrisiko. Je stärker ein einzelner Kunde die Erwartungen prägt, desto wichtiger wird die Frage, ob dessen finanzielle Verpflichtungen langfristig tragfähig sind. Das ändert nichts an der langfristig guten Ausgangslage, erhöht aber kurzfristig die Schwankungsrisiken.

Charttechnik

Der Bereich um 300 Euro ist die zentrale Unterstützung. Solange die Aktie dieses Niveau hält, bleibt das Bild stabil. Fällt die Marke nachhaltig, droht ein Rückgang in Richtung 250 Euro.

Martins Einschätzung

Langfristig bleibt Broadcom interessant. Kurzfristig ist Zurückhaltung sinnvoller als ein aggressiver Einstieg. Ein Bereich um 300 Euro kann attraktiv sein, solange der Kurs dort Stabilität zeigt.