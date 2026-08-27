Crowdstrike: Die Zahlen sind stark, die Aktie teuer

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz von Crowdstrike im vergangenen Quartal stieg um 26 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar und lag rund 30 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 31 Cent und lag leicht über dem Konsens. Besonders stark war der jährlich wiederkehrende Umsatz. Der Nettozuwachs beim jährlich wiederkehrenden Umsatz erreichte 333 Millionen Dollar und damit einen Rekordwert.

Auch die Plattformdaten überzeugen. Falcon Flex gewann im Quartal 935 neue Kunden. Der zusätzliche AIDR-Bereich steuert fast 700 Millionen Dollar Umsatz bei. Das zeigt, wie stark die Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen im Umfeld künstlicher Intelligenz wächst.

Charttechnik

Die Aktie dürfte über 200 Dollar eröffnen und in der Mitte ihres Trendkanals liegen. Attraktiver wäre ein Rücksetzer an die untere Trendkanal-Kante. Dort verbessert sich das Chance/Risiko-Verhältnis.

Martins Einschätzung

Crowdstrike liefert operativ sehr stark ab. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 136 und einem Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis nahe fünf ist die Aktie auf diesem Niveau aber zu teuer für neue Käufe.