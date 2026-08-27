Dax kaum verändert erwartet - Nvidia & Jackson Hole im Blick

Frankfurt, 27. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 26.285,96 ‌Punkten geschlossen. Auch die Wall Street machte keine großen Sprünge. Höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten bremsten die Anleger.

Im Fokus ⁠dürften am ⁠Morgen die Quartalszahlen von KI-Vorreiter Nvidia stehen, der nach US-Handelsschluss einen Umsatzsprung über den Erwartungen ausgewiesen hat. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als vier Prozent zu, nachdem sie zunächst leicht nachgegeben hatte. Die Zahlen ‌von Nvidia gelten als Barometer für ‌den gesamten KI-Markt.

In den USA beginnt das von Investoren mit Spannung erwartete Notenbankenforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dieses Jahr ⁠steht das dreitägige Forum unter dem Leitmotto "Finanzinnovation". US-Notenbankchef Kevin Warsh ‌wird dort am Freitag eine ⁠Rede halten. Er will dabei in Zeiten anhaltend hoher Inflation und eines jüngst von Stellenabbau geprägten US-Arbeitsmarkts die großen wirtschaftlichen Themen in den Blick nehmen.

Auf der ‌Konjunkturseite prognostizieren die Konsumforscher ⁠der GfK die deutsche Verbraucherstimmung. ⁠Diese dürfte im September laut Experten weiter verhalten bleiben. Als Grund für die Konsumzurückhaltung gilt, dass Verbraucher angesichts geopolitischer Krisen und hoher Inflation ihr Geld eher zusammenhalten und auf die hohe Kante legen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 26.285,96

EuroStoxx50 6.470,74

EuroStoxx50-Future 6.487,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 53.463,88 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.675,70 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 66.242,42 -0,0%

Shanghai 3.935,99 +0,6%

Hang Seng 25.536,78 -0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)