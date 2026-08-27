DAX® - Rekordhoch in Reichweite

Nach dem Spurt über die fast deckungsgleichen Hochs bei 26.166/26.172 Punkten strebt der DAX® weiter Richtung Norden. In der Konsequenz rücken die Hochpunkte bei rund 26.500 Punkten mehr und mehr in Schlagdistanz. Selbst bis zum bisherigen Allzeithoch bei 26.574 Punkten ist es nicht mehr weit. Knapp oberhalb dieses Rekordlevels verläuft aktuell zudem das obere Bollinger Band (akt. bei 26.592 Punkten), wodurch sich ein zusätzlicher Widerstand ergibt. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde für ein erneutes prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Letztlich ist die Technische Analyse aber auch hervorragend geeignet, um die wichtigsten Haltemarken auf der Unterseite abzustecken. Eine erste wichtige Unterstützung besteht bei 25.900 Punkten. Dank des jüngsten Rücksetzers an dieses Level wurde der unterstützende Charakter dieser Marke lehrbuchmäßig untermauert. Gleiches gilt für den zweiten charttechnisch relevanten Rückzugsbereich bei 25.500 Punkten. Bei dieser Marke handelt es sich um die große Ausbruchszone des Jahres 2026, in die mittlerweile auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.523 Punkten) fällt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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