Dax startet etwas fester - Chip- und Software-Aktien stützen

Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Der Dax ist nach starken Nvidia-Zahlen am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,3 Prozent auf 26.368 Zähler vor. Der KI-Vorreiter hatte nach US-Börsenschluss einen Umsatzsprung und Prognosen über den Erwartungen ausgewiesen. "Das lindert die Sorgen vor einer zu heiß gelaufenen KI-Rally", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahlen von Nvidia gelten als Barometer für den gesamten KI-Markt.
Zu den größten Gewinnern zählten in den ersten Minuten die Chipwerte und Papiere von KI-Ausrüstern. Im Dax legten Siemens Energy und Infineon um 3,5 und 2,9 Prozent zu. Suss Microtec und Aixtron stiegen im MDax um sechs und vier Prozent. Ebenfalls im Aufwind waren Software-Aktien wie SAP, die um mehr als zwei Prozent vorrückten. Die höheren Jahresziele bei Salesforce und die Anhebung der Jahresumsatzprognose bei Crowdstrike sorgten für gute Stimmung im Software-Sektor.
Gebremst wurde die Kauflaune im Dax durch die ungewisse Zinspolitik der großen Notenbanken in den kommenden Monaten. Neue Hinweise auf das weitere Vorgehen erhoffen sich die Anleger von dem Notenbankenforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. US-Notenbankchef Kevin Warsh wird dort am Freitag eine Rede halten. Er will dabei in Zeiten anhaltend hoher Inflation und eines jüngst von Stellenabbau geprägten US-Arbeitsmarkts die großen wirtschaftlichen Themen in den Blick nehmen.
(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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