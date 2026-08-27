Frankfurt, 27. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax ist nach starken Nvidia-Zahlen am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,3 Prozent auf 26.368 Zähler vor. Der KI-Vorreiter ‌hatte nach US-Börsenschluss einen Umsatzsprung und Prognosen über den Erwartungen ausgewiesen. "Das lindert die Sorgen vor einer zu heiß ⁠gelaufenen KI-Rally", ⁠sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahlen von Nvidia gelten als Barometer für den gesamten KI-Markt.

Zu den größten Gewinnern zählten in den ersten Minuten die Chipwerte und Papiere von KI-Ausrüstern. Im Dax legten Siemens ‌Energy und Infineon um 3,5 und ‌2,9 Prozent zu. Suss Microtec und Aixtron stiegen im MDax um sechs und vier Prozent. Ebenfalls im Aufwind waren Software-Aktien ⁠wie SAP, die um mehr als zwei Prozent vorrückten. Die ‌höheren Jahresziele bei Salesforce ⁠und die Anhebung der Jahresumsatzprognose bei Crowdstrike sorgten für gute Stimmung im Software-Sektor.

Gebremst wurde die Kauflaune im Dax durch die ungewisse Zinspolitik der großen Notenbanken ‌in den kommenden Monaten. ⁠Neue Hinweise auf das weitere ⁠Vorgehen erhoffen sich die Anleger von dem Notenbankenforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. US-Notenbankchef Kevin Warsh wird dort am Freitag eine Rede halten. Er will dabei in Zeiten anhaltend hoher Inflation und eines jüngst von Stellenabbau geprägten US-Arbeitsmarkts die großen wirtschaftlichen Themen in den Blick nehmen.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)