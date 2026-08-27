Vorbörse 27.08.2026

Dax startet nach Nvidia-Zahlen leicht höher

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Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

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USA:  Kaum Bewegung vor Nvidia

Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von Nvidia. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

Quartalszahlen Q2/2026
Nvidia schlägt Erwartungen – Aktie leicht im Minusgestern · 20:42 Uhr · onvista
Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.463- 0,21 Prozent
S&P 5007.675- 0,02 Prozent
Nasdaq 26.130- 0,08 Prozent

Asien: Kospi stark

In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.108- 0,23 Prozent
Hang Seng25.652+ 0,2 Prozent
CSI 3004.617- 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,50- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,24- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,65- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1655- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,34+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,57+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent86,51 USD+ 0,98 Dollar
WTI81,67 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 46 (45) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 33,50 (35) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 47 (44) EUR - 'UNDERWEIGHT'

UBS HEBT BILFINGER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 102 (107) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
Nvidia
U
US Tech 100
D
Dow Jones
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S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
NASDAQ 100
Siemens
N
Nikkei
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Puma
Bilfinger
Ö
Ölpreis WTI
JP Morgan
Brenntag
UBS
Euro / Yen (Yenkurs)
Dow
$
US Dollar/Japanischer Yen
Citigroup
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Hang Seng
MSCI
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
SP GROUP

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