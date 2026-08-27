Dax startet nach Nvidia-Zahlen leicht höher

Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

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USA: Kaum Bewegung vor Nvidia

Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von Nvidia. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.463 - 0,21 Prozent S&P 500 7.675 - 0,02 Prozent Nasdaq 26.130 - 0,08 Prozent

Asien: Kospi stark

In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.108 - 0,23 Prozent Hang Seng 25.652 + 0,2 Prozent CSI 300 4.617 - 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,50 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,24 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,65 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 86,51 USD + 0,98 Dollar WTI 81,67 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 46 (45) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 33,50 (35) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 47 (44) EUR - 'UNDERWEIGHT'

UBS HEBT BILFINGER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 102 (107) EUR

(mit Material von dpa-AFX)