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DAX unbewegt, Nvidia überzeugt erneut

UniCredit · Uhr
Thema: KI
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Der DAX zeigt sich am Morgen unbewegt. Auch der Euro Stoxx 50 notiert nur mit einem kleinen Plus. Aus den USA hingegen kommen positive Vorgaben: Futures auf die amerikanischen Indizes deuten auf einen positiven Handelstag hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Aufschlag.

Makroökonomischer Überblick

Auf makroökonomischer Seite richtet sich der Blick der Investoren vor allem auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Im Mittelpunkt steht die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh. Zugleich bleiben die Inflationsaussichten ein wichtiger Faktor, nachdem zuletzt robuste US-Preisdaten veröffentlicht wurden. Entlastung kommt vom Ölmarkt: Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg infolge geopolitischer Spannungen gaben die Ölpreise zuletzt wieder nach. Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und eine Stabilisierung wichtiger Transportwege rückten dabei in den Vordergrund.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten zählt Nvidia erneut zu den meistbeachteten Aktien. Der Chipkonzern überzeugte mit einem weiteren Quartal rekordverdächtigen Wachstums. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu, während auch der Ausblick die hohen Markterwartungen übertraf. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Ebenfalls im Fokus steht Delivery Hero. Der Berliner Essenslieferdienst konnte im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis steigern und blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Anhebung der Prognose für Umsatz, Bruttowarenwert und Ergebnis signalisiert eine anhaltend robuste operative Entwicklung und kommt am Markt entsprechend positiv an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UR1YSA 3,95 26000,00 Punkte 65,87 Open End
Silber Bull UN25QP 11,73 55,219741 USD 5,16 Open End
DAX® Bear UG34TC 4,36 26767,542222 Punkte 58,61 Open End
DAX® Bear UG35NB 5,85 26925,481065 Punkte 44,72 Open End
X-DAX® Bear UG6TJP 8,97 27245,646264 Punkte 28,9 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Nvidia Corp. Call UN4UCN 0,40 230,00 USD 12,72 16.09.2026
Coinbase Global Inc. Call UR1LQL 2,71 180,00 USD 3,46 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UR0RY1 2,41 270,00 USD 3,43 16.12.2026
Siemens AG Call UN6Z48 1,79 310,00 EUR 6,95 17.03.2027
Lululemon Athletica Inc. Call UN9X1L 1,92 120,00 USD 3,19 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Barrick Mining Corp. Long UN3U0K 1,02 37,608921 USD 5 Open End
Nvidia Corp. Long UG2PJT 2,16 174,760035 USD 6 Open End
Meta Platforms Inc. Long UN62U8 2,25 461,021356 USD 5 Open End
DAX® Long UN78ZE 1,42 25413,459636 Punkte 30 Open End
Advanced Micro Devices Inc. Long UG3GYG 1,01 400,867892 USD 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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