DAX unbewegt, Nvidia überzeugt erneut

Der DAX zeigt sich am Morgen unbewegt. Auch der Euro Stoxx 50 notiert nur mit einem kleinen Plus. Aus den USA hingegen kommen positive Vorgaben: Futures auf die amerikanischen Indizes deuten auf einen positiven Handelstag hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Aufschlag.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den Einzelwerten zählt Nvidia erneut zu den meistbeachteten Aktien. Der Chipkonzern überzeugte mit einem weiteren Quartal rekordverdächtigen Wachstums. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu, während auch der Ausblick die hohen Markterwartungen übertraf. Getrieben wird die Entwicklung weiterhin von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.
Ebenfalls im Fokus steht Delivery Hero. Der Berliner Essenslieferdienst konnte im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis steigern und blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Anhebung der Prognose für Umsatz, Bruttowarenwert und Ergebnis signalisiert eine anhaltend robuste operative Entwicklung und kommt am Markt entsprechend positiv an.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UR1YSA
|3,95
|26000,00 Punkte
|65,87
|Open End
|Silber
|Bull
|UN25QP
|11,73
|55,219741 USD
|5,16
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG34TC
|4,36
|26767,542222 Punkte
|58,61
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG35NB
|5,85
|26925,481065 Punkte
|44,72
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG6TJP
|8,97
|27245,646264 Punkte
|28,9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UN4UCN
|0,40
|230,00 USD
|12,72
|16.09.2026
|Coinbase Global Inc.
|Call
|UR1LQL
|2,71
|180,00 USD
|3,46
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UR0RY1
|2,41
|270,00 USD
|3,43
|16.12.2026
|Siemens AG
|Call
|UN6Z48
|1,79
|310,00 EUR
|6,95
|17.03.2027
|Lululemon Athletica Inc.
|Call
|UN9X1L
|1,92
|120,00 USD
|3,19
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN3U0K
|1,02
|37,608921 USD
|5
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UG2PJT
|2,16
|174,760035 USD
|6
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|UN62U8
|2,25
|461,021356 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN78ZE
|1,42
|25413,459636 Punkte
|30
|Open End
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|UG3GYG
|1,01
|400,867892 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2026; 09:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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