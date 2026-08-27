Düsseldorf, ⁠27. Aug (Reuters) - Ein starkes zweites Quartal hat den Essenslieferdienst Delivery Hero zuversichtlicher gestimmt. "Wir haben neue Bestellrekorde erzielt und unser Wachstum beschleunigt, was unsere ‌Profitabilität über die Erwartungen hinaus gesteigert hat", erklärte Unternehmenschef Niklas Östberg. Der Vorstand habe daher ⁠seine Jahresziele ⁠angehoben und peile 2026 nun ein Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) um neun bis elf Prozent an statt acht bis zehn Prozent, wie der vor der Übernahme durch Uber stehende ‌Dax-Konzern mitteilte am Donnerstag. Das ‌bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) solle 960 Millionen bis eine Milliarde Euro erreichen statt 910 bis 960 Millionen.

Im ⁠zweiten Quartal habe sich das GMV-Wachstum um 11,3 ‌Prozent auf 13,2 Milliarden ⁠Euro verbessert. Der Umsatz legte um 17,7 Prozent auf vier Milliarden Euro zu. Im gesamten ersten Halbjahr erwirtschaftete Delivery Hero ‌einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) ⁠von 427 (Vorjahr: 411) Millionen Euro.

Das ⁠Unternehmen steht vor der Übernahme durch den US-Fahrdienst-Vermittler Uber, der im Juli 41,50 Euro je Aktie geboten hatte. Der Vollzug der 13 Milliarden Euro schweren Übernahme wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)