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Dividendenkalender heute, 27.08.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 27. August 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AlcoaVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
EquinorVierteljährliches Dividenden Datum
EquinorVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
ExpediaVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
ExpediaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
GlencoreSonder-Ex-Dividenden-Tag
GlencoreSonder ex-Dividenden Datum
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZEHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZEEndgültiges Dividenden Datum
Lang & SchwarzJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Lang & SchwarzEndgültiges ex-Dividenden Datum
Southern CopperSonder-Dividenden Datum
Southern CopperSonder-Dividendenzahlungstermin
XylemVierteljährliches ex-Dividenden Datum
XylemVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Equinor
Glencore
Lang & Schwarz
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
Xylem
Southern Copper
Expedia
Alcoa

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