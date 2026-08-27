dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung vor Jackson Hole

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

USA: - KAUM BEWEGUNG VOR NVIDIA - Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von Nvidia . Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

ASIEN: - KOSPI STARK, ANDERE VERHALTEN - In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

DAX              		26.285,96		+0,1%
XDAX            		26.299,47		+0,1%
EuroSTOXX 50		  6.470,74		+0,2%
Stoxx50        		  5.494,85		-0,03%
				
DJIA             		53.463,88		-0,2%
S&P 500        		  7.675,70		-0,02%
NASDAQ 100  		29.224,52		+0,05%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                 124,04              -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1655		+0,04%
USD/Yen             	159,35		+0,03%
Euro/Yen       		185,75		+0,07%

BITCOIN:

Bitcoin		        78.735		-0,1%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          86,51                -0,43 USD
WTI                            81,83                -0,39 USD
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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