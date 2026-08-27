EQS-Adhoc: Bajaj Mobility AG: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026

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Bajaj Mobility AG: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026



27.08.2026 / 06:40 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Bajaj Mobility AG: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026

Konzernumsatz auf EUR 701,4 Mio. gesteigert (+65,0 % vs. H1/25)

Motorrad-Umsatz1: auf EUR 579,6 Mio. erhöht (+109,1 % vs. H1/25)

Motorrad-Absatz1: 89.004 verkaufte Motorräder

Fixkosten im ersten Halbjahr um EUR 65,8 Mio. gesenkt²

Positives EBITDA von EUR 37,6 Mio.; EBITDA-Marge 5,4 %

EBIT im Q2/26 um EUR 166,0 Mio. verbessert (vs. Q2/25)² - und erstmals seit Abschluss der Sanierungsverfahren positiv

Mattighofen, 27. August 2026

Die Bajaj Mobility AG setzte die operative Erholung im ersten Halbjahr 2026 fort und erreichte gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine deutliche Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 65,0 % auf

EUR 701,4 Mio. (davon EUR 370,2 Mio. im Q2/26) nach EUR 425,2 Mio. im H1/25 (davon EUR 230,6 Mio. im Q2/25); der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS stieg um 109,1 % auf EUR 579,6 Mio (davon EUR 307,3 Mio. im Q2/26 vs EUR 141,3 Mio. im Q2/25). Der entsprechende Motorrad-Absatz stieg um 91,9 % auf 89.004 Einheiten (davon 48.672 Einheiten im Q2/26 vs 28.471 Einheiten im Q2/25). Zusätzlich wurden 58.568 Motorräder in Indien (durch Bajaj Auto Ltd.) verkauft. In Summe wurden somit im ersten Halbjahr weltweit 147.572 Motorräder vertrieben.

Das EBITDA verbesserte sich im H1/26 auf EUR 37,6 Mio. nach EUR -183,3 Mio.² gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge belief sich im H1/26 auf 5,4 %. Das EBIT verbesserte sich im H1/26 auf EUR -24,8 Mio. nach EUR -256,3 Mio.² im H1/25.

Im Q2/26 lag das EBITDA bei EUR 32,0 Mio.; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8,7%. Das EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 um EUR 166,0 Mio. von EUR -164,7 Mio.² im Q2/25 auf EUR 1,3 Mio. und war damit erstmals seit Abschluss der insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahren wieder positiv.

Der Free Cashflow verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR -22,1 Mio. nach EUR -38,5 Mio. im H1/25. Das Eigenkapital beträgt EUR 339,9 Mio. mit einer Eigenkapitalquote von 21,5 %.

Die weltweiten Lagerbestände an Motorrädern der Gruppe und der Händler wurden seit Jahresbeginn in Summe um 10.190 Stück reduziert und auf ein stabiles Niveau gebracht.

Zudem stärkte die Refinanzierung der 100%-igen Tochtergesellschaft KTM AG über

EUR 550 Mio. die finanzielle Grundlage der Gruppe und senkte im zweiten Quartal die laufende Zinslast.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 ist auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link abrufbar: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium‑Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei‑ und Dreirad‑Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance‑Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen‑ und Offroad‑Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP‑Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Mag. Christoph Brennsteiner, MBA

Tel: +43 676 7912567

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website: www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

[1] Der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS

[2] Exkl. Sanierungsgewinn in Höhe von EUR 1.187 Mio.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Telefon: +43 (0) 7742-6000 Fax: +43 (0)7742-6000300 E-Mail: ir@bajajmobility.com Internet: www.bajajmobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89 EQS News ID: 2389350

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

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