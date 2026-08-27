EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 06:23 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet:www.bajajmobility.com
LEI Code:5299008TBI1EUJJSWP89

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der MitteilungEQS News-Service

2389354 27.08.2026 CET/CEST

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