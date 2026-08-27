EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet:www.evn.at
LEI Code:529900P4JZBFEVNEAE60
Ende der MitteilungEQS News-Service

2389080 27.08.2026 CET/CEST

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