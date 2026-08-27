EQS-AFR: paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

paragon GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.08.2026 / 10:35 CET/CEST

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Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/5000/hauptversammlung.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4110/geschaeftsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4110/annual-reports.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4120/zwischenberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

Ort:

https://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4120/interim-reports.html

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Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon GmbH & Co. KGaA Bösendamm 11 33129 Delbrück Deutschland Internet: www.paragon.ag LEI Code: 5299003KK8544RT71R38

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