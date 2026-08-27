EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



27.08.2026 / 11:11 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Interim_Report_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1

27.08.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Österreich Internet: www.sparkasse-ooe.at LEI Code: V0VY22PV9D0HFTF8EI62

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389708 27.08.2026 CET/CEST