EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 11:11 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Halbjahresfinanzbericht_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Interim_Report_30.06.2026_FINAL.pdf?forceDownload=1

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Promenade 11-13
4020 Linz
Österreich
Internet:www.sparkasse-ooe.at
LEI Code:V0VY22PV9D0HFTF8EI62
Ende der MitteilungEQS News-Service

2389708 27.08.2026 CET/CEST

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Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-FLR Schuldv. 2001(31) 8P

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