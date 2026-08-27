EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
27.08.2026 / 11:34 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://group.vig/investor-relations/
Sprache: Englisch
Ort:
https://group.vig/en/investor-relations/
Bemerkungen:
VIG Halbjahresfinanzbericht 2026
27.08.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.group.vig
|LEI Code:
|549300JCRU23I1THU176
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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