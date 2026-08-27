EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag Michael Höllerer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.08.2026 / 16:35 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Höllerer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Raiffeisen Bank International AG
b) LEI
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000606306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|30.090,90 EUR
|483,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|30.090,9000 EUR
|483,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|27.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|RBI SI
|MIC:
|RBIV
27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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