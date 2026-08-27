EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Margarete Gstöttenbauer, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.08.2026 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Margarete
|Nachname(n):
|Gstöttenbauer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Anna
|Nachname(n):
|Gstöttenbauer
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
b) LEI
|I6SS27Q1Q3385V753S50
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|AT0000A3TK15
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 %
|30.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,00 %
|30.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
|Europaplatz 1a
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.rlbooe.at
|LEI Code:
|I6SS27Q1Q3385V753S50
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106808 27.08.2026 CET/CEST
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