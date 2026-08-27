EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Margarete Gstöttenbauer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.08.2026 / 13:26 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Margarete Nachname(n): Gstöttenbauer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anna Nachname(n): Gstöttenbauer Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

b) LEI

I6SS27Q1Q3385V753S50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: AT0000A3TK15

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 % 30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,00 % 30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Europaplatz 1a 4020 Linz Österreich Internet: https://www.rlbooe.at LEI Code: I6SS27Q1Q3385V753S50

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