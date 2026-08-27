EQS-DD: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Margarete Gstöttenbauer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2026 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Margarete
Nachname(n): Gstöttenbauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anna
Nachname(n): Gstöttenbauer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

b) LEI
I6SS27Q1Q3385V753S50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: AT0000A3TK15

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
100,00 % 30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
100,00 % 30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.rlbooe.at
LEI Code: I6SS27Q1Q3385V753S50

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106808  27.08.2026 CET/CEST

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